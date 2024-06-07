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Гюльмамедов: Впервые за последние годы прогнозируется столь высокий дефицит госбюджета

Гюльмамедов: Впервые за последние годы прогнозируется столь высокий дефицит госбюджета Впервые за последние годы в ходе корректировок госбюджета прогнозируемый дефицит увеличен до столь рекордного уровня.
Финансы
7 июня 2024 г. 13:09
Гюльмамедов: Впервые за последние годы прогнозируется столь высокий дефицит госбюджета

Впервые за последние годы в ходе корректировок госбюджета прогнозируемый дефицит увеличен до столь рекордного уровня.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

"Возможность реализации потенциала бюджета как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах, а также низкая вероятность исполнения прогнозируемых расходов в полном объеме позволяют предположить, что дефицит бюджета будет меньше ожидаемого", - добавил Гюльмамедов.

Напомним, что в пересмотренном варианте госбюджета Азербайджана на 2024 год дефицит увеличен на 764,3 млн манатов – до 3 млрд 354,3 млн манатов. Прогноз соотношения дефицита к ВВП на конец текущего года составил 2,8%.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının sədri: "İlk dəfədir ki, büdcə kəsiri ilkin proqnoza nisbətən bu qədər artırılır"

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