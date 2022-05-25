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Председатель Счетной палаты: Растет объем операций по бюджетным средствам вне казначейства

Председатель Счетной палаты: Растет объем операций по бюджетным средствам вне казначейства Объем внебюджетных операций вне казначейства по средствам, выделяемым из госбюджета, с каждым годом увеличивается.
Финансы
25 мая 2022 г. 12:50
Председатель Счетной палаты: Растет объем операций по бюджетным средствам вне казначейства

Объем внебюджетных операций вне казначейства по средствам, выделяемым из госбюджета, с каждым годом увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта “Об исполнении государственного бюджета на 2021 год” на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в связи с этим необходимо учитывать два момента: "Во-первых, слишком большой объем операций вне казначейства может сформировать риски, связанные с дефицитом ресурсов, и в будущем привести к затруднениям в финансировании расходов. Во-вторых, эти операции также не позволяют отслеживать выполнение расходных обязательств. Отмеченные мною вопросы делают важным создание новых механизмов по сбору и мониторингу данных по конечным пользователям бюджетных средств”.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının sədri: “Büdcə vəsaitləri üzrə xəzinədən kənar əməliyyatlar artır”

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