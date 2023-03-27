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Председатель Saudi National Bank ушел в отставку

Председатель Saudi National Bank ушел в отставку Председатель правления Saudi National Bank, крупнейшего акционера Credit Suisse, ушел в отставку на фоне проблем швейцарской кредитной организации.
Финансы
27 марта 2023 г. 15:42
Председатель Saudi National Bank ушел в отставку

Председатель правления Saudi National Bank, крупнейшего акционера Credit Suisse, ушел в отставку на фоне проблем швейцарской кредитной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление саудовского банка появилось в понедельник на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul.

Должность председателя правления займет главный исполнительный директор банка Саид Мохаммед аль-Гамди.

Совет директоров Saudi National Bank принял отставку Аммара аль-Худаири на заседании. Решение аль-Худаири об уходе было обусловлено личными причинами.

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Версия на английском языке Saudi National Bank chair resigns

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