Председатель Saudi National Bank ушел в отставку

Председатель правления Saudi National Bank, крупнейшего акционера Credit Suisse, ушел в отставку на фоне проблем швейцарской кредитной организации.

Председатель правления Saudi National Bank, крупнейшего акционера Credit Suisse, ушел в отставку на фоне проблем швейцарской кредитной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление саудовского банка появилось в понедельник на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul.

Должность председателя правления займет главный исполнительный директор банка Саид Мохаммед аль-Гамди.

Совет директоров Saudi National Bank принял отставку Аммара аль-Худаири на заседании. Решение аль-Худаири об уходе было обусловлено личными причинами.