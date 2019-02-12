Председатель правления Expressbank-а: Мы находимся в постоянном поиске новшеств для обеспечения удобств наших клиентов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Report представляет интервью с председателем правления Expressbank-а Ильхамом Хабибуллаевым:

- 2018 год остался позади. Какими итогами для Expressbank ознаменован прошлый год?

- Как вы знаете, Expressbank работает на азербайджанском рынке уже много лет. По сравнению с предыдущими годами, в 2018-ом году банк еще больше укрепил свои позиции на рынке.

В целом, общие результаты прошлого года позволяют нам считать, что, как и предыдущие года, этот год был для нас достаточно успешным. Позитивные изменения ощущались практически во всех сферах нашей деятельности. В течение этого периода, наряду с увеличением доли рынка, мы также расширили и клиентскую базу. Таким образом, в 2018 году количество физических лиц увеличилось на 23%, а количество юридических лиц на 42%.

В настоящее время общее число обслуживаемых нами клиентов превышает 250 000, и это число постоянно растет. Мы расцениваем это в качестве ключевого показателя доверия наших клиентов в отношении банка.

Кроме того, хочу отметить, что в прошлом году международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Expressbank-a на уровне "В" со "стабильным" прогнозом. И этот рейтинг считается высоким результатом среди банков страны.

- В чем отличительная особенность Expressbank-а?

- Деятельность банка направлена на поддержание высокого уровня обслуживания и удовлетворенности клиентов. Мы стремимся стать надежным партнером для каждого клиента. Как и отражено в слогане нашей организации, "чтобы Ваши дела шли легко", каждый сотрудник банка, независимо от занимаемой должности, нацелен сделать все возможное, чтобы обеспечить это нашим клиентам.

Мы находимся в постоянном поиске новшеств, которые позволят обеспечить удобство наших клиентов. Для увеличения скорости и повышения эффективности предоставляемых услуг в концепцию обслуживания в филиалах были внедрены новые подходы. Мы полностью универсализировали персонал, который обслуживает розничных клиентов. В результате наши сотрудники могут предоставлять клиентам одновременно как кредитные, так и операционные услуги. С точки зрения удобства и эффективности данный подход обеспечивает большое преимущество для обеих сторон. Кроме того, для обеспечения высококачественного сервиса и быстрого решения возникающих задач на местах, в филиалах с большим объемом клиентского потока к работе дополнительно привлечены менеджеры, отвечающие непосредственно за вопросы обслуживания. Особенности, которые я упомянул, имеют важное значение с точки зрения обеспечения высокого уровня клиентской удовлетворенности.

Наряду с этим мы постоянно запускаем на рынок новые продукты, которые могли бы создать дополнительную ценность в отношениях банка с клиентами. Нами также ведется основательная работа в направлении автоматизации бизнес-процессов и повышения скорости обслуживания.

В последнее время были предприняты важные меры по расширению возможностей, предоставляемых услуг клиентам, занимающимся бизнес деятельностью. В результате только в прошлом году в банк было привлечено 650 новых компаний и на поддержку бизнеса было выделено кредитов на сумму в 82 миллиона манатов.

Безусловно, ни одно из этих достижений не могло бы быть достигнуто без сильной команды профессионалов и сотрудников, любящих свою работу. Наши сотрудники – наш самый ценный капитал. Банк придает особое значение личностному и профессиональному развитию членов команды и всегда стремится держать это в центре внимания.

- Какой из упомянутых вами уникальных продуктов можно особо отметить?

- Я бы отметил, услугу Expressclub, которая пользуется большим интересом в стране и позволяет клиентам получать до 20% "кеш-бэк" (возврат средств) при безналичной оплате картами. Благодаря, приблизительно, 750-ти партнерам, такое предложение вызвало большой интерес со стороны клиентов. С помощью мобильного приложения Expressclub, которое мы презентовали в прошлом году, клиенты получили возможность мгновенно и удобно получать информацию о наших партнерах, существующих возможностях и кампаниях. Также одним из важнейших проектов для нашего банка является платежная система Expresspay. В прошлом году операционый оборот сети Expresspay значительно увеличился. Это тоже не случайно. Данная система объединяет более 300 различных онлайн-сервисов и является единственной платежной системом, которая одновременно имеет платежные терминалы, мобильное приложение и электронный кошелек. В то же время около 700 терминалов позволяют клиентам в режиме 24/7 осуществлять различные виды операций в удобной и доступной для них форме.

Интегрированный в единую систему многоканальный выход на банк через Expressclub, Expresspay, пластиковые карты и другие сервисы, предоставляет клиентам хорошую возможность легко и доступно проводить свои операции с банком.

- Как известно, в последние годы государство уделяет большое внимание стимулированию безналичных операций. Как вы видите роль Expressbank в этой области?

- Внедрение цифровых технологий и автоматизация бизнес-услуг играют важную роль в деятельности банка. Работа, проделанная в этом направлении за последние годы, создает интересные возможности для всех участников рынка. Как банк, мы очень заинтересованы в правильной оценке новых возможностей и способствовании развитию общего дела. В результате ряда предпринятых нами мероприятий доля безналичных операций в объеме финансовых операций значительно возросла. Не может не радовать тот факт, что наша деятельность была также положительно оценена соответствующими органами. Так, в 2018 году Expressbank был отмечен Центральным банком Азербайджанской Республики в номинациях "Банк-лидер по бесконтактным POS-терминалам", "Банк-лидер по бесконтактным платежным картам", "Банк-лидер по безналичным операциям". Платежная система MasterCard присвоила Expressbank-у первое место как банку больше всех увеличевшему количество карт в premium сегменте.

В качестве подтверждения нашей активности в розничной продаже карт, могу сказать, что за последние три года по количеству проданных дебетовых карт VISA и MasterCard наша общая доля рынка увеличилась с 1,7% до 6,3% (без учета карт социального страхования и заработной платы).

- Какова текущая позиция Expressbank-а в сфере среднего и малого бизнеса?

- Оказание поддержки предпринимателям и компаниям, становление для них, в полном смысле этого слова, близким партнером - является одной из основных стратегических целей банка. В качестве банка, нацеленного на поддержку бизнеса, мы очень заинтересованы в увеличении активности в этом направлении. Стремимся обеспечить качественное оказание услуг как по традиционным, так и альтернативным каналам обслуживания, предлагать банковские продукты, отвечающие их интересам и потребностям.

С прошлого года со стороны ряда государственных и негосударственных учреждений, фондов с целью поддержки развития различных бизнес-секторов был запущен ряд программ. Мы хотим принимать активное участие в этих программах и уже начали работать в этом направлении.

В то же время уделяем особое внимание правильной информированности клиентов о продуктах и услугах банка, а также вопросам предоставления им профессиональных консультационных услуг, в соответствии с их потребностями. Эта работа имеет особое значение для построения правильных партнерских отношений с нашими клиентами, и в будущем работа в этом направлении будет в центре нашего внимания.

По итогам нашей деятельности могу сказать, что за последние два года количество счетов, открытых юридическими лицами, увеличилось почти в 3 раза и достигло 1900 клиентов.

- Каковы приоритеты банка на 2019 год?

- В прошлом году мы дали старт нескольким интересным проектам и до середины текущего года собираемся представить их нашим клиентам. Как я и говорил ранее, проекты, связанные с внедрением цифровых технологий, развитием альтернативных каналов продаж и оптимизацией существующих бизнес-процессов, имеют особое значение с точки зрения обеспечения удобств для клиентов. Вместе с тем, мы будем уделять внимание поддержке и развитию направлений, в которых мы традиционно сильны и которые сделали нас узнаваемыми на рынке.

Мы всегда чувствуем отношение и доверие наших клиентов к банку. За что я выражаю свою благодарность каждому клиенту в отдельности! Это очень ценно для нас и в то же самое время возлагает на нас большую ответственность. Своей работой, высоким качеством обслуживания и интересными предложениями, отвечающими потребностям клиентов, сделаем все возможное, чтобы и впредь смогли оправдывать оказанное нам доверие!