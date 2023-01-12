О нас

Председатель правления Atəşgah Sığorta покинул занимаемую должность

Председатель правления Atəşgah Sığorta покинул занимаемую должность Председатель правления ОАО Atəşgah Sığorta Азер Алиев покинул занимаемую должность.
Финансы
12 января 2023 г. 11:32
Председатель правления Atəşgah Sığorta покинул занимаемую должность

Председатель правления ОАО Atəşgah Sığorta Азер Алиев покинул занимаемую должность.

Как сообщили Report в компании, его обязанности временно исполняет член правления Тахир Казымов.

Азер Алиев впредь будет занимать должность советника председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что Atəşgah Sığorta был учрежден в 1996 году. Его уставный капитал составляет 5,009 млн манатов. 63% акций компании принадлежат ООО ISR Holding, 27% - ООО Ran-Exim, 10% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Atəşgah Sığorta"nın sədri işdən çıxıb

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi