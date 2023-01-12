Председатель правления Atəşgah Sığorta покинул занимаемую должность

Председатель правления ОАО Atəşgah Sığorta Азер Алиев покинул занимаемую должность.

Председатель правления ОАО Atəşgah Sığorta Азер Алиев покинул занимаемую должность.

Как сообщили Report в компании, его обязанности временно исполняет член правления Тахир Казымов.

Азер Алиев впредь будет занимать должность советника председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что Atəşgah Sığorta был учрежден в 1996 году. Его уставный капитал составляет 5,009 млн манатов. 63% акций компании принадлежат ООО ISR Holding, 27% - ООО Ran-Exim, 10% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).