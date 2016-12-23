Председатель ПНФР встретился с послом Ирана

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы принял делегацию во главе с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде. Об этом сообщили Report из Палаты.

По информации, на встрече, которая носила ознакомительный характер, выражено удовлетворение уровнем двусторонних связей между странами в банковской, страховой и других сферах. Р.Асланлы рассказал о мероприятиях по обеспечению эффективной деятельности финансовых рынков страны. Дж. Джахангирзаде коснулся вопроса инвестиций, а также возможностей по увеличению потенциала сотрудничества в банковской и других сферах.