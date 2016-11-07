Председатель ПНФР принял миссию Всемирного банка

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы принял делегацию во главе с главным специалистом Всемирного банка (ВБ) по финансовому сектору Анжелой Пригожиной. Об этом сообщили Report в Палате.

По информации, на встрече, посвященной вопросам страхования вкладов, решению проблемы недействующих кредитов, обсуждался план мероприятий касательно реформ в сфере банковского контроля.

Стороны также провели обмен мнениями по предстоящим задачам и плану деятельности по обеспечению финансовой стабильности.