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    Председатель ПНФР принял миссию Всемирного банка

    Встреча касалась вопросов страхования вкладов и проблемы недействующих кредитов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы принял делегацию во главе с главным специалистом Всемирного банка (ВБ) по финансовому сектору Анжелой Пригожиной. Об этом сообщили Report в Палате.

    По информации, на встрече, посвященной вопросам страхования вкладов, решению проблемы недействующих кредитов, обсуждался план мероприятий касательно реформ в сфере банковского контроля.

    Стороны также провели обмен мнениями по предстоящим задачам и плану деятельности по обеспечению финансовой стабильности. 

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