Председатель парламентского комитета: Внешний долг Азербайджана равен 18% ВВП

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Доля частного сектора в ВВП Азербайджана превышает 80%.

Как сообщает Report, об этом сказал на конференции "Недвижимость, приватизация и инвестиции" в Баку председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Он также отметил, что Азербайджан является лидером среди развивающихся стран по низкому показателю соотношения внешнего долга к ВВП: "Сегодня внешний долг Азербайджана равен 18% ВВП, что является лучшим показателем среди развивающихся стран".