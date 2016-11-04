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    Председатель Палаты: Существует неформальный Консультативный совет по финансовому сектору

    Руфат Асланлы: Мы доводим до руководителей банков наше мнение на существующие проблемы

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Палате надзора за финансовыми рынками (ПНФР) действует неформальный Консультативный совет, в функции которого входит обсуждение проблем коммерческих банков и страховых компаний Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы.

    По его словам, в Совете регулярно проводятся встречи с руководителями банков и страховых компаний: “Эти встречи носят деловой характер. Мы доводим до руководителей банков наше мнение о существующих проблемах, обсуждаем беспокоящие их вопросы”. 

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