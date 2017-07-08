Председатель Наблюдательного Совета Unibank контролирует 42% акций банка

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано новое более детальное долевое разделение акционеров банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт банка.

Согласно информации, председатель Наблюдательного Совета Unibank Эльдар Гарибов контролирует 41,9% акций банка. До увеличения Уставного капитала банка на 70% этот показатель составлял 56,9%.

Доля Земфиры Джафаровой, ранее владевшей 4,4% акций Unibank сократилась до 2,6%.

Как и было заявлено заранее, Европейский банк Реконструкции и Развития (EBRD) увеличил свою долю акций в Unibank с 12,15% до 21,9%, Германская инвестиционная компания DEG с 6,7% до 27,6%. Доля других физических и юридических лиц, миноритарных акционеров в банке сократилась с 19,85% до 6%.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). В настоящее время уставный капитал банка равен 119,686 млн манатов.