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Амирасланов: В следующем году доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 70%

Амирасланов: В следующем году доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 70% Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана вырастет с 68% до 71,3% в 2025 году.
Финансы
25 ноября 2024 г. 11:42
Амирасланов: В следующем году доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 70%

Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана вырастет с 68% до 71,3% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в следующем году ВВП на душу населения прогнозируется в размере 7 412 долларов США, что означает сохранение и дальнейшее укрепление позиции Азербайджана в группе стран с доходом выше среднего.

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Версия на английском языке Amiraslanov: Share of non-oil, gas sector in Azerbaijan's GDP to exceed 70% next year
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Gələn il ÜDM-də qeyri-neft-qaz sektorunun payı 70 %-i keçəcək"

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