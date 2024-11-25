Амирасланов: В следующем году доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 70%

Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана вырастет с 68% до 71,3% в 2025 году.

Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана вырастет с 68% до 71,3% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в следующем году ВВП на душу населения прогнозируется в размере 7 412 долларов США, что означает сохранение и дальнейшее укрепление позиции Азербайджана в группе стран с доходом выше среднего.