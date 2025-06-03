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Председатель комитета: В прошлом году 90% текущих расходов бюджета обеспечено за счет ненефтегазового сектора

Председатель комитета: В прошлом году 90% текущих расходов бюджета обеспечено за счет ненефтегазового сектора В 2024 году 90,1% текущих расходов государственного бюджета Азербайджана обеспечено за счет поступлений от ненефтегазового сектора.
Финансы
3 июня 2025 г. 12:21
Председатель комитета: В прошлом году 90% текущих расходов бюджета обеспечено за счет ненефтегазового сектора

В 2024 году 90,1% текущих расходов государственного бюджета Азербайджана обеспечено за счет поступлений от ненефтегазового сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем первом заседании внеочередной сессии парламента.

"На заседании комитета министр финансов отметил, что доведение этого показателя до 100% является одной из перспективных задач", - добавил он.

Депутат напомнил, что в июне 2024 года бюджет был пересмотрен, и его расходы увеличены примерно на 8,1% или около 3 млрд манатов по сравнению с первоначально утвержденным показателем:

"В целом, государственные бюджеты, утвержденные в последние годы, демонстрируют тенденцию к увеличению расходов. За последние 5 лет (2020-2024) расходы бюджета увеличились на 11,3 млрд манатов или 43%. 56,6% бюджетных расходов составляют текущие расходы, а 40% - капитальные расходы".

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Ötən il cari büdcə xərclərinin 90 %-i qeyri-neft-qaz sektorunun hesabına qarşılanıb"

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