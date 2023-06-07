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Председатель комитета: В этом году в Азербайджане снизится темп роста ВВП

Председатель комитета: В этом году в Азербайджане снизится темп роста ВВП В этом году в мире и Азербайджане ожидается снижение темпа роста ВВП.
Финансы
7 июня 2023 г. 11:59
Председатель комитета: В этом году в Азербайджане снизится темп роста ВВП

В этом году в мире и Азербайджане ожидается снижение темпа роста ВВП.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, низкий темп роста ВВП в Азербайджане логичен: "Это наблюдаемый во всем мире процесс. Однако это один из факторов, влияющих на поступления в бюджет".

Т.Миркишили отметил, что на фоне происходящих в мире процессов доходы бюджета в Азербайджане увеличиваются на более чем 3 млрд манатов.

Отметим, что согласно обновленным прогнозам правительства Азербайджана в 2023 году номинальный объем ВВП оценивается на уровне 111,3 млрд манатов (прежний прогноз 106 млрд манатов), реальный рост 1,8% (прогноз - 2,7%).

В том числе номинальный объем ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 77,7 млрд манатов (прежний прогноз 73,3 млрд манатов), реальный рост 4,9% (4,5%).

Напомним, что в 2022 году рост ВВП в Азербайджане составил 4,6%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9,1%.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP predicts slowing GDP growth this year  
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Bu il Azərbaycanda ÜDM-in artım tempi azalacaq”

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