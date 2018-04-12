Председатель Комитета: В 2004-2017 годах в Азербайджане в основной капитал направлено 163 млрд манатов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В 2004-2017 годах в Азербайджане в основной капитал направлено 162,9 млрд манатов, из них 65,9% израсходовано непосредственно на строительно-монтажные работы".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

"На строительство производственных объектов направлено 95,8 млрд, объектов сферы услуг - 55,9 млрд, жилых домов общей площадью 26,1 млн кв. м - 11,2 млрд манатов расходов. На долю внутренних инвестиций пришлось 63,2%, иностранных - 36,8% средств, направленных в основной капитал. В нефтяной сектор инвестировано 64,5 млрд манатов, в ненефтяной - 98,4 млрд манатов. Только в 2017 году на развитие ненефтяного сектора направлено 7,1 млрд манатов, что в 5,9 раза больше, чем в 2003 году", - отметил он.

По словам Будагова, одним из ключевых факторов, способствующих развитию ненефтяного сектора, стало развитие туристического потенциала страны:

"Создание современной туристической инфраструктуры способствовало увеличению потока туристов. В 2017 году количество прибывающих в страну иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с 2005 годом увеличилось в 2,1 раза, до 2 696 7 тыс. человек. В последние годы число граждан Азербайджана, посещающих зарубежные страны, по сравнению с 2005 годом увеличилось в 2,2 раза, до 4 108,9 тыс. человек".