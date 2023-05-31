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Председатель комитета: Процент реализации бюджетных расходов в 2022 году был одним из самых высоких за последние годы

Председатель комитета: Процент реализации бюджетных расходов в 2022 году был одним из самых высоких за последние годы Из 32 303,8 млн манатов расходов, утвержденных в государственном бюджете на 2022 год, реализовано 32 064,6 млн манатов, т.е. 99,3%. Это самый высокий процент реализации за последние годы.
Финансы
31 мая 2023 г. 12:41
Председатель комитета: Процент реализации бюджетных расходов в 2022 году был одним из самых высоких за последние годы

Из 32 303,8 млн манатов расходов, утвержденных в государственном бюджете на 2022 год, реализовано 32 064,6 млн манатов, т.е. 99,3%. Это самый высокий процент реализации за последние годы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, 55,3% расходов составили текущие расходы, 39,1% - капитальные расходы, 5,6% - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

"Доля социальных расходов в исполнении госбюджета составила 36,1% или 11 576,9 млн манатов. В целом, за последние 5 лет удельный вес социальных затрат в расходах госбюджета составил 4,4 процентных пункта, в абсолютном выражении - 4 380,4 млн манатов или увеличился в 1,6 раза.

На оплату труда социального характера направлено 7 465,7 млн манатов, на социальные выплаты - 3 550,7 млн манатов, на приобретение и поставку продуктов питания - 466,5 млн манатов, на приобретение медикаментов, перевязочных средств и материалов - 94,1 млн манатов", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Ötən il büdcə xərclərinin icra faizi son illər üzrə ən yüksək həddə olub"

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