​Председатель комитета: Необходимо расширить возможности выхода к финансовым источникам

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Руфат Асланлы встретился с членами Ассоциации банков Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, Р.Асланлы заявил, что в стране обеспечена экономическая диверсификация за счет устойчивой макроэкономической и финансовой стабильности и высокой фискальной активности. Председатель Госкомитета отметил, что в стране вырос объем денежной массы в широком смысле, а также показатель его соотношения к ВВП.

Коснувшись реформ в различных сферах экономики, Р.Асланлы проинформировал участников встречи о том, что именно на этом этапе началось формирование капитальных рынков, автоматизация процесса торговли ценными бумагами, повышение институционального потенциала финансовых посредников, предложение на рынке новых финансовых инструментов.

Р.Асланлы отметил, что глобальные проблемы мировой экономики вынуждают вновь пересмотреть традиционную модель экономического и социального развития, подчеркнув, что рассчитанная на долгосрочную перспективу стратегия развития зависит от правильных ответов на вызовы современности. Председатель также подчеркнул, что в среднесрочной перспективе важным является формирование эффективной инфраструктуры и расширение возможностей выхода к финансовым источникам в целях обеспечения спроса экономики на капитал.