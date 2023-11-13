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Председатель комитета: Ненефтяные доходы бюджета за последние 5 лет выросли на 60%

Председатель комитета: Ненефтяные доходы бюджета за последние 5 лет выросли на 60% За последние 5 лет ненефтяные доходы государственного бюджета Азербайджана выросли примерно на 6,3 млрд манатов или 60%.
Финансы
13 ноября 2023 г. 11:46
Председатель комитета: Ненефтяные доходы бюджета за последние 5 лет выросли на 60%

За последние 5 лет ненефтяные доходы государственного бюджета Азербайджана выросли примерно на 6,3 млрд манатов или 60%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, основные причины снижения доходов госбюджета от нефтегазового сектора объясняются возможным резким падением цен на природный газ в следующем году, а также ожидаемым снижением добычи нефти: "Учитывая эти риски, в нашей стране проводится работа для успешной реализации проектов альтернативной энергетики, и можно с уверенностью сказать, что Азербайджан станет основным экспортером зеленой энергии в регионе.

Считаем приемлемым планировать около 1,1 млрд манатов дополнительных доходов, обеспечиваемых посредством налоговых и таможенных органов по ненефтегазовому сектору, так как этому способствуют качественные изменения в экономике страны, прозрачность бизнес-среды, повышение доверия между государством и предпринимателем, а также увеличение инфляции и импорта. В целом, увеличение обеспеченных по линии налоговых и таможенных органов ненефтяных доходов государственного бюджета за последние 5 лет на 6,3 млрд манатов или 66% заслуживает похвалы".

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Версия на английском языке Committee chairman: Non-oil transfers to state budget have increased by 60% over past 5 years
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Son 5 ildə büdcənin qeyri-neft gəlirləri 60 % artıb"

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