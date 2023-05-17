Председатель Günay Bank: Мы готовились увеличить уставный капитал

Председатель правления ОАО Günay Bank, лицензия которого была аннулирована вчера решением Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Баратали Пириев прокомментировал закрытие банка.
В разговоре с Report он отметил, что решение принято государством.
"ЦБА обосновало это. Нам делали предупреждения в связи с имеющимися проблемами, маленьким совокупным капиталом. Мы готовились увеличить его, 5 июля мы планировали провести очередное общее собрание акционеров и обсудить увеличение уставного капитала".
Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Bank, в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке.
Согласно закону "О банках“, у Günay Bank была отозвана лицензия, подано заявление в суд о ликвидации банка путем банкротства, а также назначены временные администраторы кредитной организации и переданы все полномочия по ее управлению, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка.