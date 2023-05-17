Председатель Günay Bank: Мы готовились увеличить уставный капитал

Председатель правления ОАО Günay Bank, лицензия которого была аннулирована вчера решением Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Баратали Пириев прокомментировал закрытие банка.

Председатель правления ОАО Günay Bank, лицензия которого была аннулирована вчера решением Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Баратали Пириев прокомментировал закрытие банка.

В разговоре с Report он отметил, что решение принято государством.

"ЦБА обосновало это. Нам делали предупреждения в связи с имеющимися проблемами, маленьким совокупным капиталом. Мы готовились увеличить его, 5 июля мы планировали провести очередное общее собрание акционеров и обсудить увеличение уставного капитала".

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Bank, в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке.

Согласно закону "О банках“, у Günay Bank была отозвана лицензия, подано заявление в суд о ликвидации банка путем банкротства, а также назначены временные администраторы кредитной организации и переданы все полномочия по ее управлению, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка.