О нас

Председатель Günay Bank: Мы готовились увеличить уставный капитал

Председатель Günay Bank: Мы готовились увеличить уставный капитал Председатель правления ОАО Günay Bank, лицензия которого была аннулирована вчера решением Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Баратали Пириев прокомментировал закрытие банка.
Финансы
17 мая 2023 г. 15:26
Председатель Günay Bank: Мы готовились увеличить уставный капитал

Председатель правления ОАО Günay Bank, лицензия которого была аннулирована вчера решением Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Баратали Пириев прокомментировал закрытие банка.

В разговоре с Report он отметил, что решение принято государством.

"ЦБА обосновало это. Нам делали предупреждения в связи с имеющимися проблемами, маленьким совокупным капиталом. Мы готовились увеличить его, 5 июля мы планировали провести очередное общее собрание акционеров и обсудить увеличение уставного капитала".

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Bank, в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке.

Согласно закону "О банках“, у Günay Bank была отозвана лицензия, подано заявление в суд о ликвидации банка путем банкротства, а также назначены временные администраторы кредитной организации и переданы все полномочия по ее управлению, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Günay Bank"ın sədri: "Nizamnamə kapitalını artırmağa hazırlaşırdıq"

Экслюзивные новости

Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном
Новый депутат AK Parti: Мы еще больше укрепим наши связи с Азербайджаном
17 мая 2023 г. 14:11
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi