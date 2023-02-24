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Президент группы Исламского банка развития посетит Азербайджан

Президент группы Исламского банка развития посетит Азербайджан Председатель группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан
Финансы
24 февраля 2023 г. 09:35
Президент группы Исламского банка развития посетит Азербайджан

25 февраля президент группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Исламский банк развития.

Визит направлен на активизацию сотрудничества между ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества.

Руководитель Исламского банка развития проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также с руководителями крупных компаний страны для углубления партнерских отношений.

Мухаммед Аль Джассер также посетит некоторые из проектов, финансируемых ИБР в Азербайджане.

Визит завершится 3 марта.

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Версия на английском языке IsDB Group president to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İslam İnkişaf Bankı Qrupunun prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

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