Президент группы Исламского банка развития посетит Азербайджан

Председатель группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан

25 февраля президент группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Исламский банк развития.

Визит направлен на активизацию сотрудничества между ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества.

Руководитель Исламского банка развития проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также с руководителями крупных компаний страны для углубления партнерских отношений.

Мухаммед Аль Джассер также посетит некоторые из проектов, финансируемых ИБР в Азербайджане.

Визит завершится 3 марта.