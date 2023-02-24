Президент группы Исламского банка развития посетит Азербайджан

25 февраля президент группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Исламский банк развития.
Визит направлен на активизацию сотрудничества между ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества.
Руководитель Исламского банка развития проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также с руководителями крупных компаний страны для углубления партнерских отношений.
Мухаммед Аль Джассер также посетит некоторые из проектов, финансируемых ИБР в Азербайджане.
Визит завершится 3 марта.