Председатель Demirbank прокомментировал закрытие банка

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Правления ОАО Demirbank, лицензия которого отозвана вчерашним решением Совета директоров палаты надзора за финансовыми рынками, Фарид Абушев прокомментировал закрытие банка.

В коротком комментарии Report он сказал следующее: "В связи с вопросом может быть различный подход. Могут сказать, что это решение принято поспешно или с опозданием, то есть все относительно. Но в любом случае нынешняя ситуация стала причиной принятия такого решения. Никаких других комментариев я давать не хочу".