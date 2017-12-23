 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель Demirbank прокомментировал закрытие банка

    Фарид Абушев: Нынешняя ситуация стала причиной принятия такого решения

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Правления ОАО Demirbank, лицензия которого отозвана вчерашним решением Совета директоров палаты надзора за финансовыми рынками, Фарид Абушев прокомментировал закрытие банка.

    В коротком комментарии Report он сказал следующее: "В связи с вопросом может быть различный подход. Могут сказать, что это решение принято поспешно или с опозданием, то есть все относительно. Но в любом случае нынешняя ситуация стала причиной принятия такого решения. Никаких других комментариев я давать не хочу". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi