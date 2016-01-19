Председатель Центробанка: Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабилизировалась

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Была скуплена не вся валюта, предложенная нами на последних торгах. На аукционе участвовали всего 28 банков из приглашенных 35 банков. Это показывает, что ситуация на рынке уже стабилизировалась. Однако курс пока остается плавающим. Процесс продолжается, так как здесь имеет место определенное влияние, и потому что в снижении стоимости нефти зарубежные факторы оказывают своеобразное воздействие.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Э.Рустамов отметил, что сегодняшняя ситуация является следствием искусственного ажиотажа, вызванного среди населения, и действий спекулянтов: "Население должно знать, что Центробанк вместе с другими государственными структурами способен предпринять серьезные шаги для предотвращения резкого колебания курса в стране. Мы расширим сотрудничество с международными финансовыми структурами".