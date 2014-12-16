Председатель Центрального банка Азербайджана принял президента Черноморского банка торговли и развития

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Ихсаном Угуром Деликанлы. Об этом сообщили Report в пресс-службе ЦБА.

На встрече были обсуждены существующие экономические связи между банковской системой и ЧБТР, в том числе по подготовке новой стратегии ЧБТР по Азербайджану на 2015-2018 годы.

Э.Рустамов дал широкую информацию по таким вопросам, как макроэкономическая стабильность в стране, экономический рост, развитие ненефтяного сектора, разветвление экономики, денежная политика Центрального банка, развитие банковского сектора, а также капитализации банков. Он отметил участие ЧБТР в азербайджанском финансовом секторе, а также необходимость подготовки среднесрочной стратегии. Также была отмечена необходимость продолжительной коммуникации и расширения сотрудничества для четкого определения экономических целей и приоритетов страны.

Э.Рустамов ознакомил гостей с темпами развития Азербайджана за последние годы. Он также отметил, что согласно оценке Давосского форума, по показателям макроэкономической стабильности Азербайджан входит в первую десятку стран мира.

В свою очередь, президент ЧБТР И.У.Деликанлы положительно оценил наблюдаемый в Азербайджане в 2014 году экономический рост, макроэкономическую и финансовую стабильность страны.

Гость проинформировал о работах по подготовке документа о стратегии ЧБТР по Азербайджану на 2015-2018 годы, о проектах, которые были реализованы банком в Азербайджане, сотрудничестве с финансовыми институтами, а также выразил заинтересованность в реализации новых проектов в будущем.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Центральным банком и ЧБТР.