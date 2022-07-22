Председатель ЦБА вновь встретился с руководителями банков

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в очередной раз встретился с руководителями действующих в стране коммерческих банков.

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в очередной раз встретился с руководителями действующих в стране коммерческих банков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, целью встречи было обсуждение итогов первого полугодия текущего года по банковскому сектору, влияния последних макроэкономических тенденций в стране и глобальной среде на финансово-банковский сектор, повышения роли банковской системы в экономическом развитии и др.

T.Кязымов отметил, что в результате осуществляемых строительных реформ и политики развития в стране обеспечена макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость. Он подчеркнул, что в данной сфере будут продолжены широкомасштабные мероприятия.

На встрече выступили руководители коммерческих банков, высказав свое мнение о текущих и стратегических вопросах банковского дела.