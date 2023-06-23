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Председатель ЦБА: В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона

Председатель ЦБА: В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона.
Финансы
23 июня 2023 г. 13:07
Председатель ЦБА: В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона

В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона.

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

"Сегодня средняя процентная ставка по кредитам в Азербайджане составляет 10,1% для юридических лиц и 16,1% - для физических лиц. В России эти показатели составляют 8,9% и 12,5% соответственно, в Грузии - 4,5% и 18,6%, а в Казахстане - 18,9% и 19,1%. В условиях высокой инфляции снижение процентых ставок по кредитам не считается приемлемым. Это может ускорить рост цен", - отметил Т.Кязымов.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: "Kredit faizlərimiz region ölkələri ilə müqayisədə aşağıdır"

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