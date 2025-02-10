Председатель ЦБА: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают более 95% ВВП страны

10:51

Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются выше 95% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на презентации в Баку ежегодного глобального отчета ВБ "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, за последние 20 лет экономика Азербайджана выросла примерно в 3,8 раза, в том числе ненефтяной сектор - в 3,7 раза.

"За этот период общий экспорт и ненефтяной экспорт страны увеличились в 7,8 и 6,3 раза соответственно, а инвестиции в экономику Азербайджана - в 4,4 раза", - отметил председатель ЦБА.