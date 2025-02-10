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Председатель ЦБА: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают более 95% ВВП страны

Председатель ЦБА: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают более 95% ВВП страны 10:51
Финансы
10 февраля 2025 г. 11:07
Председатель ЦБА: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают более 95% ВВП страны

Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются выше 95% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на презентации в Баку ежегодного глобального отчета ВБ "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, за последние 20 лет экономика Азербайджана выросла примерно в 3,8 раза, в том числе ненефтяной сектор - в 3,7 раза.

"За этот период общий экспорт и ненефтяной экспорт страны увеличились в 7,8 и 6,3 раза соответственно, а инвестиции в экономику Азербайджана - в 4,4 раза", - отметил председатель ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: "Strateji valyuta ehtiyatlarımız ÜDM-in 95 %-dən çoxunu təşkil edir"

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