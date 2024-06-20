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Председатель ЦБА: Стихийные бедствия в мире приводят к серьезным финансовым потерям

Председатель ЦБА: Стихийные бедствия в мире приводят к серьезным финансовым потерям Стихийные бедствия в мире причиняют серьезных финансовый урон населению, бизнесу и государствам.
Финансы
20 июня 2024 г. 11:17
Председатель ЦБА: Стихийные бедствия в мире приводят к серьезным финансовым потерям

Стихийные бедствия в мире причиняют серьезных финансовый урон населению, бизнесу и государствам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов, выступая на 10-м Азербайджанском международном страховом форуме.

"В этой связи возрастает роль экологических, социальных и управленческих факторов. Поэтому, чтобы способствовать реализации национальных приоритетов, соответствующих Целям устойчивого развития, а также обеспечить устойчивые финансовые потоки, ЦБА подтвердил "Дорожную карту" по устойчивым финансам на 2023-2026 годы. В этом документе отражены устойчивые финансовые системы и вопросы обеспечения их стабильности", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB sədri: "Dünyada təbii fəlakətlər ciddi maliyyə itkilərinə səbəb olur"

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