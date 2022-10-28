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Председатель ЦБА: Спрос на манат на валютном рынке высокий

Председатель ЦБА: Спрос на манат на валютном рынке высокий В настоящее время спрос на манат на валютном рынке Азербайджана высокий.
Финансы
28 октября 2022 г. 12:12
Председатель ЦБА: Спрос на манат на валютном рынке высокий

В настоящее время спрос на манат на валютном рынке Азербайджана высокий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Вполне вероятно, что до конца этого года продолжим свои интервенции на рынке по скупке валюты. Однако наша денежно-кредитная политика будет вестись таким образом, чтобы не влиять на экономическую активность в стране", - отметил он.

Генеральный директор ЦБА Али Ахмедов сообщил, что с начала этого года на валютном рынке приобретено 967 млн долларов США: "Трудно предсказать, какой будет эта цифра до конца года, но пока ситуация на рынке стабильна".

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Версия на английском языке CBA chairman: ‘The demand for manat in the foreign exchange market is high’
Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: “Valyuta bazarında manata tələbat yüksəkdir”

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