Председатель ЦБА: Проданная МБА в июле инвалюта была возвращена в течение месяца

Иностранная валюта в объеме 236 млн долларов США, которую Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал в июле этого года в целях регулирования валютной позиции ОАО "Международный банк Азербайджана” (МБА), была возвращена в течение месяца.

Иностранная валюта в объеме 236 млн долларов США, которую Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал в июле этого года в целях регулирования валютной позиции ОАО "Международный банк Азербайджана” (МБА), была возвращена в течение месяца.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Эти банки испытывали определенные трудности, поэтому мы приняли решение продать им валюту и определили 2 месяца для ее возврата. А они за один месяц отрегулировали валютные позиции и продали ее нам", - отметил он.