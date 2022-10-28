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Председатель ЦБА: Проданная МБА в июле инвалюта была возвращена в течение месяца

Председатель ЦБА: Проданная МБА в июле инвалюта была возвращена в течение месяца Иностранная валюта в объеме 236 млн долларов США, которую Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал в июле этого года в целях регулирования валютной позиции ОАО "Международный банк Азербайджана” (МБА), была возвращена в течение месяца.
Финансы
28 октября 2022 г. 12:32
Председатель ЦБА: Проданная МБА в июле инвалюта была возвращена в течение месяца

Иностранная валюта в объеме 236 млн долларов США, которую Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал в июле этого года в целях регулирования валютной позиции ОАО "Международный банк Азербайджана” (МБА), была возвращена в течение месяца.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Эти банки испытывали определенные трудности, поэтому мы приняли решение продать им валюту и определили 2 месяца для ее возврата. А они за один месяц отрегулировали валютные позиции и продали ее нам", - отметил он.

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Версия на английском языке CBA chairman: Foreign currency sold to IBA in July returned in one month
Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: “İyulda ABB-yə satdığımız xarici valyuta bir aya geri qaytarılıb”

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