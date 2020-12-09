Председатель ЦБА: Полное страхование вкладов дало серьезные результаты

Система полного страхования вкладов применяется во всех странах.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, в период экономического кризиса банковский сектор находится под двусторонним давлением: "Финансовые потоки в сектор ослабевают. Считаем, что внедрение системы полного страхования вкладов дало серьезные результаты. Опираясь на закон "О полном страховании вкладов", мы смогли в полной мере осуществить оздоровление банковского сектора. Слабые банки отстранены от рынка. В этом году 43 тысячам вкладчиков 4 банков была выплачена компенсация в размере 1,3 миллиарда манатов. Вкладчики должны контролировать банки, что они и делают".