Председатель ЦБА ответил на высказывания о правлении структуры

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов прокомментировал мнение ряда экспертов о недостаточности числа членов правления структуры, что делает принятые решения незаконными.

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов прокомментировал мнение ряда экспертов о недостаточности числа членов правления структуры, что делает принятые решения незаконными.

Как сообщает Report, свое мнение он высказал на пресс-конференции в онлайн-режиме.

"Кандидатов в члены правления утверждает Милли Меджлис на основе представления президента страны. Сегодня их правлении трое. То есть, если двое голосуют за, один - против, или наоборот, это решение, по любому, имеет юридическую силу", - отметил он.