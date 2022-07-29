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Председатель ЦБА ответил на высказывания о правлении структуры

Председатель ЦБА ответил на высказывания о правлении структуры Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов прокомментировал мнение ряда экспертов о недостаточности числа членов правления структуры, что делает принятые решения незаконными.
Финансы
29 июля 2022 г. 12:48
Председатель ЦБА ответил на высказывания о правлении структуры

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов прокомментировал мнение ряда экспертов о недостаточности числа членов правления структуры, что делает принятые решения незаконными.

Как сообщает Report, свое мнение он высказал на пресс-конференции в онлайн-режиме.

"Кандидатов в члены правления утверждает Милли Меджлис на основе представления президента страны. Сегодня их правлении трое. То есть, если двое голосуют за, один - против, или наоборот, это решение, по любому, имеет юридическую силу", - отметил он.

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