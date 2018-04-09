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    Председатель ЦБА: Мы ожидаем значительного роста валютных резервов страны в этом году

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) ожидает значительного роста валютных резервов страны в этом году.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

    "Валютные резервы выросли на 2,2 млрд долларов с начала этого года, превысив 44 млрд долларов. К концу года валютные резервы значительно увеличатся, так как мы расходуем их экономно. Кроме того, сокращены трансферты в бюджет, снизились объемы импорта. Все это позволяет нам реализовать существующие проекты, увеличить наш фонд для будущих поколений", - сказал он.

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