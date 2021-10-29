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Председатель ЦБА: Мы не вмешиваемся в регулирование курса маната

Председатель ЦБА: Мы не вмешиваемся в регулирование курса маната Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не вмешивается в курс маната.
Финансы
29 октября 2021 г. 12:28
Председатель ЦБА: Мы не вмешиваемся в регулирование курса маната

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не вмешивается в курс маната.

Как передает Report, об этом заявил председатель структуры Эльман Рустамов на пресс-конференции.

По его словам, утверждения о том, что курс национальной валюты удерживается искусственно, безосновательны: "Это открытый рынок. Курс регулируется рынком. Что касается трансфертов из Государственного нефтяного фонда, то в этом процессе ЦБА играет лишь роль агента. Некоторые государственные расходы должны быть оплачены. Это скорее фискальный процесс. Такие переводы осуществляются в большей степени для госбюджета. Мы очень редко покупаем валюту в банках. Потому что у них есть проблемы с ликвидностью. Более того, международные организации имеют счета в ЦБА. Если мы покупаем валюту, мы покупаем ее для этой цели. Мы также покупаем валюту, чтобы снизить давление на курс маната".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri: "Manatın məzənnəsinə müdaxilə etmirik"

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