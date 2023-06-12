Председатель ЦБА: Мы намерены использовать цифровые инструменты для чековой системы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует использовать цифровые инструменты для внедрения чековой системы в стране.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует использовать цифровые инструменты для внедрения чековой системы в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"На прошлой встрече были предложения по использованию "чековой" практики Турции. Мы хотим сотрудничать в этом направлении с одной из международных корпораций. Чековая система в Турции является очень эффективной. В отличие от Турции, мы хотим использовать цифровые инструменты, а не возвращаться к бумажным носителям", - отметил он.