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Председатель ЦБА: Мы намерены использовать цифровые инструменты для чековой системы

Председатель ЦБА: Мы намерены использовать цифровые инструменты для чековой системы Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует использовать цифровые инструменты для внедрения чековой системы в стране.
Финансы
12 июня 2023 г. 13:30
Председатель ЦБА: Мы намерены использовать цифровые инструменты для чековой системы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует использовать цифровые инструменты для внедрения чековой системы в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"На прошлой встрече были предложения по использованию "чековой" практики Турции. Мы хотим сотрудничать в этом направлении с одной из международных корпораций. Чековая система в Турции является очень эффективной. В отличие от Турции, мы хотим использовать цифровые инструменты, а не возвращаться к бумажным носителям", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: "Çek sistemi üçün rəqəmsal vasitələrdən istifadə etmək istəyirik"

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