Председатель ЦБА: Крупным госкомпаниям следует выйти на фондовый рынок

Крупные частные предприятия Азербайджана хотят выпускать ценные бумаги

Крупные частные предприятия Азербайджана хотят выпускать ценные бумаги.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Мы считаем, что оздоровительные меры, проводимые в крупных государственных компаниях за счет реформ, осуществляемых Азербайджанским инвестиционным холдингом, внедрение стандартов корпоративного управления позволят этим предприятиям выйти на рынок капитала для привлечения средств, а не ждать денег из госбюджета", - отметил он.