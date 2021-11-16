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Председатель ЦБА: Крупным госкомпаниям следует выйти на фондовый рынок

Председатель ЦБА: Крупным госкомпаниям следует выйти на фондовый рынок Крупные частные предприятия Азербайджана хотят выпускать ценные бумаги
Финансы
16 ноября 2021 г. 13:44
Председатель ЦБА: Крупным госкомпаниям следует выйти на фондовый рынок

Крупные частные предприятия Азербайджана хотят выпускать ценные бумаги.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Мы считаем, что оздоровительные меры, проводимые в крупных государственных компаниях за счет реформ, осуществляемых Азербайджанским инвестиционным холдингом, внедрение стандартов корпоративного управления позволят этим предприятиям выйти на рынок капитала для привлечения средств, а не ждать денег из госбюджета", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: “İri dövlət şirkətləri büdcəyə yox, fond bazarına üz tutsun”

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