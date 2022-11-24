Председатель ЦБА: Интернет-банкинг вырос на 55%

В Азербайджане за январь-октябрь текущего года общая стоимость операций по интернет-банкингу увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Азербайджане за январь-октябрь текущего года общая стоимость операций по интернет-банкингу увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"В настоящее время банковские клиенты осуществляют 77% платежей по расчетным счетам посредством электронного банкинга", - добавил он.