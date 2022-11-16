Председатель ЦБА: Доля кредитов в иностранной валюте упала до исторического минимума

Удельный вес кредитов в иностранной валюте в Азербайджане упал до 22 %, что является историческим минимумом.

Удельный вес кредитов в иностранной валюте в Азербайджане упал до 22%, что является историческим минимумом.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, параллельно с кредитами идет процесс дедолларизации депозитов: “Доля иностранной валюты в депозитах физических лиц сократилась до 38,6%, а в депозитах юридических лиц - до 52%. Разница между ними связана с компаниями, работающими в нефтегазовом секторе".