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Председатель ЦБА: Доля кредитов в иностранной валюте упала до исторического минимума

Председатель ЦБА: Доля кредитов в иностранной валюте упала до исторического минимума Удельный вес кредитов в иностранной валюте в Азербайджане упал до 22 %, что является историческим минимумом.
Финансы
16 ноября 2022 г. 18:00
Председатель ЦБА: Доля кредитов в иностранной валюте упала до исторического минимума

Удельный вес кредитов в иностранной валюте в Азербайджане упал до 22%, что является историческим минимумом.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, параллельно с кредитами идет процесс дедолларизации депозитов: “Доля иностранной валюты в депозитах физических лиц сократилась до 38,6%, а в депозитах юридических лиц - до 52%. Разница между ними связана с компаниями, работающими в нефтегазовом секторе".

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Версия на английском языке Azerbaijan's central bank: Share of foreign currency loans falls to historical low 
Версия на азербайджанском языке AMB-nin sədri: “Xarici valyutada kreditlərin payı tarixi minimuma düşüb”

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