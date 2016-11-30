Председатель ЦБА: Баланс счета текущих операций приближен к нулю

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Баланс счета текущих операций очень близок к равновесию, баланс приближен к нулю.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Существуют проблемы в балансе движения капитала. Причиной являются старые задолженности. Международный банк Азербайджана имеет внешние задолженности, которые надо погасить. Сейчас мы не можем сказать, что платежный баланс адаптировался к ценам на нефть", - отметил Э.Рустамов.