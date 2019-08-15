Председатель Premium Bank ушел с должности

Председатель правления ОАО Premium Bank Махир Ахмедов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, его временно сменит член правления банка, директор департамента финансов Махир Наджафов.

Напомним, что Premium Bank был учрежден в 1993 году под названием AZAL Bank, в 2008 году банк был переименован в Silk Way Bank, в 2018 вновь был осуществлен ребрендинг структуры. Уставный капитал банка составляет 104,601 млн манатов. 84,48% акций банка принадлежат Зарифе Хамзаевой, 15,22% - ООО VIP Aviation Services, 0,31% - Эльвире Ахмедовой.