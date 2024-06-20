Председатель ASA: Для роста страхового рынка необходимы реформы

В Азербайджане для роста страхового рынка необходимы реформы.

В Азербайджане для роста страхового рынка необходимы реформы.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель наблюдательного совета "Ассоциации страховщиков Азербайджана" (ASA) Ульвия Джаббарова на 10-м Азербайджанском международном страховом форуме.

"Сегодня наш страховой рынок растет, но, как и на глобальных рынках, существует большая потребность в продолжении реформ в определенных областях, среди которых первое место занимают цифровизация и электронные инновации. Это незаменимые инструменты обеспечения доступных и качественных услуг. Другое направление – это дата-база. Участник рынка с богатой базой данных всегда на шаг впереди. Далее можно назвать информационную безопасность. Наша отрасль работает с большими объемами информации в цифровой среде. Именно поэтому обеспечение киберустойчивости является одной из главных целей", — отметила она.