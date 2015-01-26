Председатель АСА: 80% страхового рынка КАСКО в Азербайджане еще не освоено

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 80% страхового рынка КАСКО в Азербайджане еще не освоено и только 10-15 из 100 автомобилей застраховано по данному виду страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов: "Неправильно поднимать вопросы о снижении импорта автомобилей в страну и кредитовании в то время как потенциальный рынок еще не освоен".

О.Байрамов отметил, что для привлечения людей необходимо обеспечить своевременные страховые выплаты. По его словам, выплаты задерживаются в связи с тем, что страховщику необходимо определить, является ли происшествие страховым случаем, и собрать необходимые документы.

"По этой причине возникла идея развития в будущем рынка страховой телематики. Так, в автомобиле размещается специальное устройство, которое определяет место, а также скорость движения автомобиля до и после происшествия".

Председатель АСА отметил, что главным препятствием для этого является достаточно высокая цена прибора.

"Скорее всего, использование этого устройства будет добровольным. Однако пока нет никаких конкретных решений по использованию данных устройств", - отметил руководитель Ассоциации.