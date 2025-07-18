Председатель ARABOSAI: Азербайджан играет важную роль в укреплении регионального сотрудничества

12:36

Азербайджан играет важную роль в укреплении регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Организации высших органов аудита арабских стран (ARABOSAI) Султан Аль-Отаиби на совместной встрече Организации высших органов аудита Азии (ASOSAI) и ARABOSAI, проходящей в Баку.

Он отметил, что Азербайджан выступает не только в качестве принимающей страны, но и как активный участник и один из инициаторов регионального сотрудничества в области аудита государственных финансов.

Султан Аль-Отаиби также подчеркнул, что верит в дальнейшее углубление сотрудничества между членами ASOSAI и ARABOSAI в будущем.

"ARABOSAI гордиnся сотрудничеством с Азербайджаном и другими членами ASOSAI. Мы уверены, что это партнерство будет долгосрочным и эффективным", - добавил он.