Председатель AGBank: Банк не имеет внешних обязательств

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Самое большое отличие AGBank от других банков в том, что на сегодняшний день банк не имеет внешних обязательств.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления банка Афган Джалилов.

"Мы не отдавали преимущества иностранным заимствованиям. Банк в основном работает с населением и корпоративным бизнесом. Поэтому средства, как правило, привлекаются с внутреннего рынка", - сказал он.

По его словам, сейчас основной задачей является сокращение проблемных активов.

"Сложно достичь прибыли. Потому что текущее состояние банка и в целом процессы, происходящие в экономике, показывают, что сегодня несколько сложно говорить о каком-либо росте. Мы просто пытаемся снизить текущие проблемные активы. Доля проблемных кредитов в портфеле составляет около 20%", - сказал А.Джалилов.