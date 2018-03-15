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    Председатель AGBank: Банк не имеет внешних обязательств

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Самое большое отличие AGBank от других банков в том, что на сегодняшний день банк не имеет внешних обязательств.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления банка Афган Джалилов.

    "Мы не отдавали преимущества иностранным заимствованиям. Банк в основном работает с населением и корпоративным бизнесом. Поэтому средства, как правило, привлекаются с внутреннего рынка", - сказал он.

    По его словам, сейчас основной задачей является сокращение проблемных активов.

    "Сложно достичь прибыли. Потому что текущее состояние банка и в целом процессы, происходящие в экономике, показывают, что сегодня несколько сложно говорить о каком-либо росте. Мы просто пытаемся снизить текущие проблемные активы. Доля проблемных кредитов в портфеле составляет около 20%", - сказал А.Джалилов.

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