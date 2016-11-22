Председатель АБА побывал в Информационном агентстве Report

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Наблюдательного совета Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и ОАО Rabitabank Закир Нуриев побывал в Информационном агентстве Report.

В ходе визита гостя проинформировали о деятельности агентства. Он ознакомился с работой различных отделов. З.Нуриев отметил, что Report играет важную роль в объективном освещении банковского сектора и пожелал удачи агентству.

Затем глава АБА встретился с сотрудниками экономического отдела Report и дал широкое интервью агентству. В интервью З.Нуриев подробно ответил на вопросы о ситуации в банковском секторе, путях урегулирования проблемы просроченных кредитов, ситуации с вкладами и кредитованием, деятельности кредитных организаций в постсоветский период, перспективах первого кредитного бюро в Азербайджане, поправках в банковское законодательство и др.