Председатель АБА: НКО смогут расширить свою деятельность

Ожидаемые дополнения и изменения в закон о небанковских кредитных организациях (НКО) в Азербайджане позволят расширить их деятельность.

Ожидаемые дополнения и изменения в закон о небанковских кредитных организациях (НКО) в Азербайджане позволят расширить их деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, комментируя мнение об ограниченном доступе НКО к финансовым ресурсам.

По его словам, для решения этой проблемы банки и НКО должны провести обсуждения: “Кредитование - это вопрос бизнеса. НКО для банков также являются клиентами. Поэтому НКО с банками должны вести переговоры в рамках рыночных правил”.