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Председатель АБА: НКО смогут расширить свою деятельность

Председатель АБА: НКО смогут расширить свою деятельность Ожидаемые дополнения и изменения в закон о небанковских кредитных организациях (НКО) в Азербайджане позволят расширить их деятельность.
Финансы
13 июня 2023 г. 13:03
Председатель АБА: НКО смогут расширить свою деятельность

Ожидаемые дополнения и изменения в закон о небанковских кредитных организациях (НКО) в Азербайджане позволят расширить их деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, комментируя мнение об ограниченном доступе НКО к финансовым ресурсам.

По его словам, для решения этой проблемы банки и НКО должны провести обсуждения: “Кредитование - это вопрос бизнеса. НКО для банков также являются клиентами. Поэтому НКО с банками должны вести переговоры в рамках рыночных правил”.

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Версия на азербайджанском языке ABA-nın sədri: "BOKT-lar fəaliyyətini genişləndirə biləcək"

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