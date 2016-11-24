Председатель АБА: Банкам следует осуществлять деятельность в соответствии с новыми требованиями

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская экономика, в том числе, банковский сектор, пытаются адаптироваться к новой ситуации, сложившейся после удешевления нефти и последующему обесцениванию национальной валюты более чем вдвое. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на форуме "Развитие банковской системы в постнефтяную эпоху: новые вызовы и перспективы", проходящем при организации АБА.

По его словам, в Азербайджане наблюдается серьезное сокращение объема банковских вкладов и долларизация депозитной базы банков: “Это приводит к повышению кредитных рисков и росту убыточности банковского сектора. Считаю, что в нынешних условиях банкам не следует осуществлять деятельность по старым правилам, и стараться совместными усилиями выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями”.

З.Нуриев также отметил, что деятельность возглавляемой им организации в новых экономических условиях усовершенствована, создано 9 экспертных групп и в настоящее время ведется активная работа по адаптации к новым требованиям банковского законодательства.