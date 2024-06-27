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Предприниматели ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди

Предприниматели ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди В рамках мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", организованного Министерством экономики в Карабахе, состоялось знакомство с экономическим потенциалом города Ханкенди.
Финансы
27 июня 2024 г. 19:31
Предприниматели ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди

В рамках мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", организованного Министерством экономики в Карабахе, состоялось знакомство с экономическим потенциалом города Ханкенди.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Предпринимателям и представителям госструктур была дана информация об истории города, проделанных здесь восстановительных работах и превращении города в промышленный центр.

Подчеркнуто, что зданиям, внешний вид которых был изменен сепаратистами в период оккупации, возвращается прежний вид, в них проводятся реставрационные и ремонтные работы и принимаются меры по расширению деловой деятельности.

В рамках знакомства с городом Ханкенди предприниматели, посетившие производственные предприятия, были проинформированы о экономическом потенциале города, новой инфраструктуре, инвестиционных проектах, предлагаемых для реализации.

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Версия на английском языке ФотоEntrepreneurs explore Khankandi's economic potential in revitalized Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi şəhərinin investisiya layihələri iş adamlarına tanıdılıb - YENİLƏNİB

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