Предприниматели ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди

В рамках мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", организованного Министерством экономики в Карабахе, состоялось знакомство с экономическим потенциалом города Ханкенди.

В рамках мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", организованного Министерством экономики в Карабахе, состоялось знакомство с экономическим потенциалом города Ханкенди.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Предпринимателям и представителям госструктур была дана информация об истории города, проделанных здесь восстановительных работах и превращении города в промышленный центр.

Подчеркнуто, что зданиям, внешний вид которых был изменен сепаратистами в период оккупации, возвращается прежний вид, в них проводятся реставрационные и ремонтные работы и принимаются меры по расширению деловой деятельности.

В рамках знакомства с городом Ханкенди предприниматели, посетившие производственные предприятия, были проинформированы о экономическом потенциале города, новой инфраструктуре, инвестиционных проектах, предлагаемых для реализации.