​Предприниматели Азербайджана предлагают объединить налоговые проверки

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В пакет предложений, представленный правительству Азербайджана Американской торговой палатой (AmCham), включены предложения по налоговым преступлениям.

Об этом сообщил Report председатель налогового и таможенного комитета AmCham Бахтияр Асланбейли: "Согласно нынешнему законодательству, при выявлении факта уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 2 тыс. манатов, это считается налоговым преступлением. Считаем, что это маленькая сумма и ее надо увеличить".

Председатель комитета отметил, что AmCham считает неправильным проведение министерством налогов налоговых расследований: "Проведение министерством налогов налоговой политики и, одновременно, налоговых расследований неправильно. По просьбе Администрации президента AmCham подготовил и представил предложения по налоговым преступлениям. В Грузии, например, эта цифра намного выше".

По словам Б.Асланбейли, следует учитывать разницу в интерпретации в вопросе налоговых преступлений (индивидуальный подход к механизму расчетов): "Если предприниматель планомерно уклоняется от уплаты налогов, это другое дело. Однако если интерпретация законодательства предпринимателем отличается от подхода налогового инспектора, это другой вопрос. То есть предприниматель не скрывает объем оборота, однако его подход к законодательству совершенно иной. Если даже цифра превысит 25 тыс. манатов, это не должно создавать уголовную ответственность".

Представитель AmCham отметил, что в пакет не включены предложения об административных реформах: "У нас есть предложения по объединению проверок министерства налогов и Государственного фонда социальной защиты. Налогооблагаемая база физических лиц проверяется обеими структурами. Их подход порою отличается, что создает дополнительные проблемы. Поэтому мы предложили отобрать у ГФСЗ право осуществления проверок и передать его министерству налогов".