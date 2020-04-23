Предпринимателей предлагается поддержать новыми кредитами

© Report https://report.az/storage/news/c3288d372def18b82d48475042cda542/67c32bb5-eea3-4488-bb6d-37640cb0e41b_292.jpg

Состоялось очередное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении Центрального банка Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На заседании приняли участие представители Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджанской Республики, Ассоциации банков Азербайджана, предприниматели и представители банковского сектора. Заседание прошло в онлайн формате. Основной целью заседания было определение направлений сотрудничества с банковским сектором по выходу из ситуации и решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в условиях пандемии COVID-19.

Председатель ЦБА Эльман Рустамов рассказал о мерах, предпринимаемых в стране для снижения влияния мирового кризиса на национальную экономику, защите здоровья населения, обеспечению его экономической активности, а также предстоящих перед банковским сектором страны задач.

Он подчеркнул, что в стране царит макроэкономическая стабильность, инфляция находится на приемлемом уровне, курс национальной валюты - маната стабилен, ситуация на валютном рынке значительно нормализовалась. В банковском секторе ситуация удовлетворительная, ликвидность нормальная, восстанавливается кредитная активность, наблюдается рост бизнес-кредитования, снижение потребительских кредитов. В последние месяцы также наблюдается рост и дедолларизация вкладов населения.

По словам главного банкира, на предыдущей встрече большинство вопросов, поднятых субъектами бизнеса, уже нашли свое решение, проведена значительная работа в рамках Совета по внедрению в Азербайджане системы расчетов чеками, ведется активная работа по расширению связей финансового сектора с реальным сектором, предоставлению беззалоговых кредитов в сельских местностях, поддержке программы самозанятости.

В ходе обсуждений были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в условиях пандемии, выдвинуты предложения по механизмам поддержки субъектов предпринимательства, действующих в пострадавших от пандемии областях. Выступившие отметили необходимость реструктуризации кредитных обязательств перед банковским сектором, выделения новых кредитов для решения дефицита средств в текущей деятельности, принятия дополнительных мер по совершенствованию валютного режима, упрощения требований по механизмам микрокредитования и пр.