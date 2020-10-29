Предоставляемая Армении "помощь" служит финансированию оккупации

Тот факт, что отмывание грязных денег и контрабанда наркотиков осуществляется в Армении в качестве госполитики, было отражено и в отчете Госдепа США

За 1 месяц ведения боевых действий экономике Армении нанесен урон как минимум в 3,5 миллиарда долларов США. Вдобавок, если учесть альтернативные расходы и потерянные возможности, то этот урон увеличивается в разы. Данные цифры являются достаточно высокими показателями для страны с внутренним валовым продуктом (ВВП) в 13,7 миллиарда долларов США и официальными резервными активами, равными 2,6 миллиардам долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии главы департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяза Мусейибова.

Как одна из стран с наихудшими показателями уровня бедности (23,5 процента) в Азии, Армения не обладает благоприятными возможностями для повышения военных расходов. По подсчетам международных организаций, Армения, потерявшая 2,3 процента ВВП в борьбе с пандемией, в последующие годы столкнется с еще большим фискальным дефицитом (прогноз Азиатского банка развития - 5,6 процента, прогноз Международного валютного фонда - 7,4 процента) и низкими доходами. Как видно, экономика, в которой наблюдалось снижение доходов бюджета и самый резкий спад экономической активности с 2009 года (снижение на 13,7 процента), еще не оправилась от борьбы с кризисом COVID-19.

Помимо этого, Армения, которая, согласно минимальным сценариям оценки, понесла потери военной техники и боеприпасов стоимостью по меньшей мере 2,7 миллиарда долларов США, была вынуждена повысить свои военные расходы на 82 миллиона долларов США. Также привлекают внимание и шаги, предпринятые армянской диаспорой посредством проведения кампаний в различных странах мира для обеспечения Армении финансовой поддержкой. Таким образом, Всеармянский фонд "Айастан" собрал чуть более 150 миллионов долларов пожертвований посредством осуществления кампаний в различных странах. Однако все понимают, что этого недостаточно для защиты Армении от ожидаемых потенциального экономического истощения и социально-психологических взрывов.

В Армению под видом "гуманитарной помощи" осуществляется контрабанда вооружения

В настоящее время страна, которая пытается переправить оружие в Армению, контактируя с различными преступными группировками, не имеет больших возможностей в этом отношении. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже проинформировала Армению об использовании зарегистрированных в этой стране самолетов для контрабанды оружия. В ряде случаев переправка в Армению оружия и военной техники осуществляется под видом "гуманитарной помощи". Сюда относится перевозка зенитно-ракетных комплексов и другой тяжелой техники стоимостью несколько миллионов долларов. Ясно, какие последствия эта политика, которая в настоящее время осуществляется через различные преступные группировки, будет иметь для будущей экономической независимости Армении. Как становится известно из данных Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в результате таких взаимных договоренностей, достигнутых в свое время, энергетика, инфраструктура и другие стратегически важные области Армении теперь полностью зависят от третьих стран. Именно поэтому армянское общество и институты гражданского общества должны выступать против предоставления такой военной помощи посредством преступных группировок, чтобы государство не потеряло оставшуюся небольшую часть своей независимости.

Финансовые средства, предоставляемые Армении, служат финансированию терроризма

Заимствования, предоставляемые Армении международными организациями, и инфраструктурные инвестиции косвенно расходуются армянской стороной для финансирования терроризма и оккупации. Таким образом, в этой связи, часть средств, недавно привлеченных Арменией от иностранных организаций для финансирования инфраструктурных проектов, затем по схемам отмывания грязных денег расходуются на развитие транспортных коридоров. Эти коридоры отмечаются международными организациями как опасные маршруты контрабанды наркотиков и перевозки оружия. Международному сообществу уже известно, что у сепаратистского режима в Нагорном Карабахе есть плантации наркотиков и транспортные коридоры для их перевозки. В рамках антитеррористических операций, осуществленных Азербайджанской Армией, было выявлено, что на оккупированных территориях армянские террористические силы употребляли наркотические средства в больших количествах и организовывали поставку. Скопление на этих территориях таких организаций, как АСАЛА, РПК, признанных в США и Европейском Союзе террористическими, также было связано с организацией этого трафика. Тот факт, что отмывание грязных денег и контрабанда наркотиков осуществляется в Армении в качестве государственной политики, было отражено и в отчете, подготовленном Государственным департаментом США.

Специальная цитата Центрального разведывательного управления США: армянский терроризм

В октябре своими последовательными террористическими атаками на Гянджу, город в котором отсутствуют военные цели, правительство Армении напомнило мировому сообществу свою террористическую сущность. Неслучайно, что среди немногих стран Европы и единственной на Южном Кавказе, именно касательно Армении в Центральном разведывательном управлении США сформировано специальное понятие терроризма ("армянский терроризм"). Именно поэтому не следует забывать, что кампании по поддержке Армении, организованные армянскими лоббистами в разных странах мира под видом "гуманитарной помощи", растрачиваются на реализацию таких криминальных намерений. Армения долгое время осуществляет работу по привлечению инвестиций из различных финансовых и инвестиционных структур. Есть ожидания и надежды, что после столь откровенных террористических атак, международные инвесторы признают, что любые инвестиции, направленные на финансирование Армении, а также предоставленные долговые средства напрямую служат терроризму, и приостановят финансирование этой страны.