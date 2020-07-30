Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину

В соответствии с поручением Президента страны по пересмотру госбюджета на 2020 год на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, представлен Кабинету министров

В соответствии с поручением Президента страны по пересмотру госбюджета на 2020 год на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, был подготовлен и представлен Кабинету министров проект закона “О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

​Наряду с этим, в соответствии с бюджетной системой были внесены соответствующие изменения в бюджеты Нахчыванской АР, Государственного фонда социальной защиты, Фонда страхования от безработицы и Государственного нефтяного фонда, входящие в сводный бюджет.

​В Совете по финансовой стабильности были обсуждены и одобрены уточненные показатели государственного и сводного бюджетов.

​Основной целью изменений, которые будут внесены в государственный и сводный бюджеты на 2020 год, является формирование резерва для принятия дополнительных мер обороны и безопасности, возмещение дополнительных затрат на проведение мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия пандемии COVID-19 на страну, в том числе широкомасштабных мер, осуществляемых в области здравоохранения в целях защиты здоровья населения страны, продолжение оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства, а также уязвимым группам населения, пострадавшим от пандемии; а также устранения возможного дисбаланса между растущими расходами и сокращающимися доходами государственного бюджета во второй половине года по вышеперечисленным причинам.